Quelles sont les différentes familles de cryptomonnaies disponibles sur internet ?

Depuis l’apparition du Bitcoin en 2009, plusieurs autres monnaies ont vu le jour. Si toutes celles-ci sont virtuelles et cryptées, elles n’ont pas le même fonctionnement et n’appartiennent pas à la même famille. Dans le présent article, vous découvrirez quelques familles de cryptomonnaies disponibles sur internet.

Le Bitcoin : la première cryptomonnaie

Le Bitcoin est connu pour être la première cryptomonnaie. En effet, cette monnaie, quoiqu’elle soit une seule devise, est considérée à elle seule comme une famille de cryptomonnaie. Volatile, elle est autonome et fonctionne sur la base du système dit de pair-à-pair. Elle est centrée sur la technologie dite de blockchain, ce qui rend les transactions de celle-ci sécurisée et presque intraçable. Le Bitcoin à la date d’aujourd’hui est la cryptomonnaie la plus valorisée sur les marchés financiers. Toutefois, contrairement à certaines cryptomonnaies, le Bitcoin est une monnaie limitée. Le nombre d’unités que sa blockchain est programmée à produire est de 21 millions.

Les alcoins : les monnaies virtuelles cryptées alternatives

Les alcoins sont une famille de cryptomonnaies alternatives au Bitcoin. En effet, les devises cryptographiques de cette famille sont toutes conçues à partir du modèle du Bitcoin. Elles sont toutes des monnaies volatiles et s’obtiennent à partir du minage de leurs blockchains. Dans la famille des alcoins, vous trouverez des devises telles que :

l’Ether (ETH) ;

l’Ethereum Classic (ETC) ;

le Bitcoin Cash (BCH) ;

le Litcoin (LTC) ;

le Lisk (LSK) ;

le Monacoin (MONA) ;

le Stallar Lumens (XLM) ;

le Basic Attention Token (BAT) ;

le Tezos (XTZ);

le Polkadot (DOT).

Cette liste des alcoins n’est pas exhaustive. Vous trouverez des milliers d’autres devises virtuelles cryptographiques dans la famille des alcoins. Toutefois, ce ne sont pas toutes les monnaies de la famille des alcoins qui sont prometteuses. D’autres sont plus prometteuses à cause du projet sur lequel elles sont fondées.

Les stablecoins : des cryptomonnaies adossées à des monnaies fiat

Les stablecoins sont des monnaies virtuelles cryptées un peu particulières. Contrairement aux alcoins qui sont à l’image du Bitcoin et donc sont aussi volatiles que celui-ci, les stablecoins, comme l’indique le nom, sont des monnaies virtuelles, mais stables. Elles sont adossées dès leurs créations à une devise fiat qui leurs servent de garantie. Ainsi, en investissant sur les cryptomonnaies de la famille des stablecoins, vous ne risquez pas de perdre vos investissements comme cela peut être le cas des investissements du Bitcoin ou des alcoins.

Dans la famille des stablecoins, vous trouverez des monnaies virtuelles cryptées telles que :

le Tether (USDT) ;

l’USD Coin (USDC) ;

le Binance USD (BUSD) ;

le Dai (DAI) ;

le TrueUSD (TUSD) ;

le Pax Dollar (USDP) ;

l’USDD (USDD) ;

Gemini Dollar (GUSD) ;

TerraClassicUSD (USTC) ;

le Liquity USD (LUSD) ;

le Tribe (TRIBE) ;

l’Euro Coin (EUROC).

Il existe encore des milliers de devises cryptographiques dans la classe des stablecoins. Mais même si les stablecoins ont une valeur numéraire fixe, elles sont pour la plupart d’entre elles générées par des chaînes de blockchains. Il faut aussi noter que les transactions effectuées avec ces monnaies sont aussi intraçables et sécurisées comme c’est le cas avec le Bitcoin et les alcoins.

Les tokens : une famille de cryptomonnaies affilée à des écosystèmes

Les tokens, encore appelés jetons, ne sont pas des cryptomonnaies à usage général comme c’est le cas des autres familles de cryptomonnaies. En effet, ces monnaies quoiqu’autonomes ne sont pas indépendantes. Elles sont créées sur des blockchains déjà existantes telles que le l’Ethereum. Elles n’existent donc pas en tant que systèmes indépendants.

Les tokens sont destinés à des services spécifiques. Sur certaines plateformes de streaming, les paiements sont exigés en token. Vous trouverez plusieurs classes de tokens. Vous trouverez entre autres :

les utility tokens ;

les security tokens ;

les non fo,gibles tokens ;

les soulbound Tokens (SBTs).

Dans chaque classe, vous trouverez de nombreuses devises.